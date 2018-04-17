В Єревані тисячі людей протестують проти нового прем’єра

У центрі Єревану на площі Республіки зібралися десятки тисяч людей, незгодних з обранням Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомляє Newsam.
Один з організаторів акцій протесту опозиційний депутат Нікол Пашинян заявив, "що в країні склалася революційна ситуація".
Republic Square in #Yerevan now, thousands gathered...#Armenia, hard to estimate exact numbers. pic.twitter.com/tANiCapO9B— EVN Report (@evn_report) 17 квітня 2018 р.
Пашинян закликав всіх, хто знаходиться на площі Республіки, продовжувати завтра акцію громадянської непокори - блокувати державні установи, перекривати рух на автомагістралях.
Поліція заблокувала проспект Баграмяна, який примикає до площі, загородженнями із колючого дроту, встановила світлозвукові гранати.
За даними поліції, з ранку 17 квітня після зіткнень з правоохоронцями були затримані 80 учасників акції протесту, серед яких багато студентів.
Нагадаємо, колишній президент Вірменії Серж Саргсян був обраний прем'єр-міністром на спеціальному засідання парламенту.
Кілька днів у Єревані тривають акції протести, учасники яких виступають проти висунення Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Після конституційної реформи у країні основна влада перейшла від президента до прем'єра.