В Єревані тисячі людей протестують проти нового прем’єра

У центрі Єревану на площі Республіки зібралися десятки тисяч людей, незгодних з обранням Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Newsam.

Один з організаторів акцій протесту опозиційний депутат Нікол Пашинян заявив, "що в країні склалася революційна ситуація".

Republic Square in #Yerevan now, thousands gathered...#Armenia, hard to estimate exact numbers. pic.twitter.com/tANiCapO9B