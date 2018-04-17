Знайти
АКТУАЛЬНО

Єврокомісія рекомендує відкрити переговори про вступ з Албанією та Македонією

У Туреччині хочуть провести дострокові вибори президента і парламенту

Естонський міністр йде у відставку, бо сів за кермо за день після пиятики

Суд ЄС: Польща порушила закони Євросоюзу, вирубуючи Біловезьку пущу

США і Британія звинуватили РФ у масштабній хакерській атаці

Трамп вирішив відкласти запровадження нових санкцій проти РФ - ЗМІ

G7 вимагає від РФ негайних відповідей з приводу отруєння в Солсбері






В Єревані тисячі людей протестують проти нового прем’єра

Вівторок, 17 квітня 2018, 20:36
фото, відео
Версія для друку Коментарі

У центрі Єревану на площі Республіки зібралися десятки тисяч людей, незгодних з обранням Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Newsam.

Один з організаторів акцій протесту опозиційний депутат Нікол Пашинян заявив, "що в країні склалася революційна ситуація".

Пашинян закликав всіх, хто знаходиться на площі Республіки, продовжувати завтра акцію громадянської непокори - блокувати державні установи, перекривати рух на автомагістралях.

Поліція заблокувала проспект Баграмяна, який примикає до площі, загородженнями із колючого дроту, встановила світлозвукові гранати.

За даними поліції, з ранку 17 квітня після зіткнень з правоохоронцями були затримані 80 учасників акції протесту, серед яких багато студентів.

Нагадаємо, колишній президент Вірменії Серж Саргсян був обраний прем'єр-міністром на спеціальному засідання парламенту.

Кілька днів у Єревані тривають акції протести, учасники яких виступають проти висунення Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Після конституційної реформи у країні основна влада перейшла від президента до прем'єра.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:52
Президент Італії призначить посередника для переговорів про формування уряду
20:36
фото, відео
В Єревані тисячі людей протестують проти нового прем’єра
20:16
Єврокомісія відзначає прогрес у вирішенні суперечки з Польщею
19:46
46 депутатів Європарламенту підписали листа про дипломатичний бойкот ЧС-2018
19:29
Посольство України спростувало фейк про затримання у США українських чиновників
18:56
Литва вручила Росії ноту протесту через порушення кордону
18:41
Туреччина робить великі кроки в напрямку від ЄС - Ган
18:09
Глава поліції Словаччини подасть у відставку на тлі протестів
17:52
У Нідерландах польська поліція вилучила рекордну партію наркотиків
17:34
Європарламент посилив правила фінансування партій для запобігання шахрайствам
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анжела Махінова, для Європейської правди

Трамп вчить Китай "чесній торгівлі": чим загрожує Україні війна найбільших економік

Україна може постраждати як від дій США, так і від дій у відповідь, в першу чергу – Євросоюзу. Першими постраждали українські металурги. Однак масштаб наслідків може стати значно більшим. Вже скоро у світі буде багато незатребуваного імпорту, який треба буде кудись подіти.

Катерина Зарембо, Сергій Солодкий, Центр "Нова Європа"

Мовчання харків’ян: Харківщина відвернулася від Росії, але поки не полюбила Євросоюз

Харків – одне з найбільш євроскептичних міст України, вступ до Європейського Союзу тут підтримують тільки 32% населення. Мало хто пов’язує успіхи міста з європейською інтеграцією, навіть у ситуаціях, коли йдеться про проекти, фінансово підтримані ЄС. А найбільшу вигоду від європейської інтеграції у місті відчули освітяни.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  