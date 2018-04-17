В Ереване тысячи людей протестуют против нового премьера

Вторник, 17 апреля 2018, 20:36

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На площади Республики в Ереване собрались десятки тысяч, несогласных с избранием Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Newsam.

Один из организаторов акций протеста оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, "что в стране сложилась революционная ситуация".

Пашинян призывает все, кто находится на площади Республики, продолжать завтра акцию гражданского неповиновения – блокировать государственные учреждения, перекрывать движение на автомагистралях.

Полиция перекрыла примыкающий к площади проспект Баграмяна проволочными заграждениями, установила светозвуковые гранаты.

По данным полиции, с утра 17 апреля были задержаны 80 участников акции протеста, среди которых много студентов, после столкновений с правоохранителями.

Напомним, бывший президент Армении Серж Саргсян был избран премьер-министром на специальном заседании парламента.

Уже несколько дней в Ереване продолжаются акции протеста, участники которых выступают против выдвижения Саргсяна на должность премьер-министра. После конституционной реформы в стране основная власть перешла от президента к премьеру.