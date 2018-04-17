В Ереване тысячи людей протестуют против нового премьера

На площади Республики в Ереване собрались десятки тысяч, несогласных с избранием Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.
Об этом сообщает Newsam.
Один из организаторов акций протеста оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, "что в стране сложилась революционная ситуация".
Republic Square in #Yerevan now, thousands gathered...#Armenia, hard to estimate exact numbers. pic.twitter.com/tANiCapO9B— EVN Report (@evn_report) 17 квітня 2018 р.
Пашинян призывает все, кто находится на площади Республики, продолжать завтра акцию гражданского неповиновения – блокировать государственные учреждения, перекрывать движение на автомагистралях.
Полиция перекрыла примыкающий к площади проспект Баграмяна проволочными заграждениями, установила светозвуковые гранаты.
По данным полиции, с утра 17 апреля были задержаны 80 участников акции протеста, среди которых много студентов, после столкновений с правоохранителями.
Напомним, бывший президент Армении Серж Саргсян был избран премьер-министром на специальном заседании парламента.
Уже несколько дней в Ереване продолжаются акции протеста, участники которых выступают против выдвижения Саргсяна на должность премьер-министра. После конституционной реформы в стране основная власть перешла от президента к премьеру.