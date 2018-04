В Ереване тысячи людей протестуют против нового премьера

На площади Республики в Ереване собрались десятки тысяч, несогласных с избранием Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Newsam.

Один из организаторов акций протеста оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, "что в стране сложилась революционная ситуация".

Republic Square in #Yerevan now, thousands gathered...#Armenia, hard to estimate exact numbers. pic.twitter.com/tANiCapO9B