Трамп попередив, що може піти з зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на плідну зустріч з Кім Чен Ином, однак попередив, що піде з зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.

Про це повідомляє Reuters.

"Я сподіваюся на успішну зустріч" - сказав Трамп.

"Якщо мені здасться, що ця зустріч не буде корисною, підготовка до неї зупиниться. Якщо під час зустрічі мені здасться, що вона не приносить результатів, я піду з неї" - заявив він.

Раніше стало відомо, що кандидат на посаду держсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення можливої зустрічі лідерів двох країн.

Трамп заявляв, що може зустрітися з Кім Чен Ином у найближчі тижні.