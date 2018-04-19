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У НАТО розповіли деталі зустрічі з начальником генштабу армії РФ

Четвер, 19 квітня 2018, 16:58

У НАТО підтвердили інформацію про зустріч у Баку головнокомандувача Об'єднаних сил Альянсу в Європі генерала Кертіса Скапаротті з начальником генштабу Збройних сил РФ генералом Валерієм Герасімовим.

Інформація про зустріч розміщена на сайті Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Розмова була зосереджена на питаннях військових позицій та навчань. Ця двостороння зустріч демонструє чітку взаємну зацікавленість підтримувати військові зв'язки, пристосовуватися до політики діалогу та прозорості НАТО", - йдеться у повідомленні.

У НАТО нагадали, що у вересні минулого року в Баку з Герасімовим зустрічався голова Військового комітету НАТО Петер Павел. 

"Генерал Скапарротті і генерал Герасимов погодилися продовжувати використовувати військові лінії зв'язку в майбутньому", - відзначається у повідомленні.

У Міноборони РФ раніше повідомили, що сторони обговорювали військову діяльність НАТО і Росії в європейському регіоні та ситуацію в Сирії.

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