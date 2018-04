У НАТО розповіли деталі зустрічі з начальником генштабу армії РФ

У НАТО підтвердили інформацію про зустріч у Баку головнокомандувача Об'єднаних сил Альянсу в Європі генерала Кертіса Скапаротті з начальником генштабу Збройних сил РФ генералом Валерієм Герасімовим.

Інформація про зустріч розміщена на сайті Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Розмова була зосереджена на питаннях військових позицій та навчань. Ця двостороння зустріч демонструє чітку взаємну зацікавленість підтримувати військові зв'язки, пристосовуватися до політики діалогу та прозорості НАТО", - йдеться у повідомленні.

Click the link to read about the meeting today between Gen. Curtis M. Scaparrotti, NATO SACEUR, and Gen. Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation and First Deputy Minister of Defence in Baku, Azerbaijan. https://t.co/T3aeX362rj pic.twitter.com/TSHggDRrpL