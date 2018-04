В НАТО рассказали детали встречи с командующим генштаба армии РФ

В НАТО подтвердили информацию о встрече в Баку главнокомандующего Объединенных сил Альянса в Европе генерала Кертиса Скапаротти с начальником генштаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым.

Информация о встрече размещена на сайте Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Разговор была сосредоточен на вопросах военных позиций и учений. Эта двусторонняя встреча демонстрирует четкую взаимную заинтересованность поддерживать военные связи, приспосабливаться к политике диалога и прозрачности НАТО", - говорится в сообщении.

Click the link to read about the meeting today between Gen. Curtis M. Scaparrotti, NATO SACEUR, and Gen. Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation and First Deputy Minister of Defence in Baku, Azerbaijan. https://t.co/T3aeX362rj pic.twitter.com/TSHggDRrpL