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В НАТО рассказали детали встречи с командующим генштаба армии РФ

Четверг, 19 апреля 2018, 16:58

В НАТО подтвердили информацию о встрече в Баку главнокомандующего Объединенных сил Альянса в Европе генерала Кертиса Скапаротти с начальником генштаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым.

Информация о встрече размещена на сайте Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Разговор была сосредоточен на вопросах военных позиций и учений. Эта двусторонняя встреча демонстрирует четкую взаимную заинтересованность поддерживать военные связи, приспосабливаться к политике диалога и прозрачности НАТО", - говорится в сообщении.

В НАТО напомнили, что в сентябре прошлого года в Баку с Герасимовым встречался председатель Военного комитета НАТО Петер Павел.

"Генерал Скапаротти и генерал Герасимов согласились продолжать использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что стороны обсуждали военную деятельность НАТО и России в европейском регионе и ситуацию в Сирии.

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