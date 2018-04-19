Топ-командувачі НАТО та РФ провели зустріч у Баку

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті провів зустріч в Баку з начальником генштабу Збройних сил РФ генералом Валерієм Герасімовим.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони РФ.

"В ході переговорів воєначальники обговорили питання військової діяльності НАТО і Росії в європейському регіоні, підвищення заходів довіри і запобігання інцидентів", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що сторони обмінялися думками щодо ситуації в Сирії, підкресливши важливість взаємодії в боротьбі з міжнародним тероризмом.

На сайті НАТО або командування Об'єднаними силами поки немає інформації про зустріч.

Вибір Баку для проведення переговорів, вочевидь, свідчить про те, що сторони шукали умовно нейтральне місце для зустрічі. Азербайджан має хороші відносини як з Росією, так і з НАТО.