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Держдепартамент США тимчасово очолив Джон Салліван

Понеділок, 02 квітня 2018, 08:12
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Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки процедуру затвердження на посаду не пройде номінований Трампом Майк Помпео.

Про це у Twitter повідомила речниця Держдепартаменту США Хезер Науерт.

"Заступник секретаря Джон Салліван є досвідченим лідером, який заслужив довіру та повагу від своїх колег та Білого дому. Оскільки він взяв сьогодні на себе повноваження виконуючого обов'язки державного секретаря, Державний департамент перебуватиме в надійних руках, поки Майк Помпео проходитиме процес затвердження", - написала Науерт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.

Комітет Сенату США у закордонних справах розглядатиме кандидатуру Помпео у квітні.

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