Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Ереване задержали лидера протестов, полиция разгоняет митингующих

США могут оставить авианосец в Средиземном море для сдерживания РФ – СМИ

Десятки тысяч венгров протестовали против контроля Орбана над СМИ

Германия: КНДР должна предпринять конкретные шаги для денуклеаризации






В ходе взрыва в Кабуле погибли девять человек, десятки раненых

Воскресенье, 22 апреля 2018, 10:58

По меньшей мере девять человек погибли и 56 получили ранения в результате взрыва в Кабуле в воскресенье.

Об этом сообщает издание TOLO News со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Взрыв произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи около 10 утра.

 
фото TOLO News

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

По словам очевидцев, количество жертв теракта намного выше, чем сообщают власти.

"Талибан" отрицает свою причастность к взрыву.

Как отмечается, это уже четвертая за меньше чем неделю атака против избирательных институтов Афганистана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан