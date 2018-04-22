Прокуратура Вірменії підтвердила затримання трьох депутатів, попри недоторканість

Генпрокуратура Вірменії підтвердила затримання трьох опозиційних депутатів, у тому числі лідера протестів у Єревані Нікола Пашиняна, попри недоторканість.

Про це повідомляє видання Aravot.

"В рамках кримінальної справи, розслідуваної у провадженні слідчого Спеціальної слідчої служби Вірменії, з метою припинення злочину за підозрою в навмисній організації і проведення зборів з порушенням встановленого законом порядку, з дотриманням вимог ч. 2 ст. 96 Конституції Вірменії, були затримані депутати національних Зборів Вірменії Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян та Сасун Мікаелян" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про затримання депутатів проінформували голову Національних зборів Вірменії.

Варто зазначити, що депутати у Вірменії користуються недоторканістю і не підлягають затриманню без санкції парламенту.

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.