Прокуратура Армении подтвердила задержание трех депутатов, несмотря на неприкосновенность

Генпрокуратура Армении подтвердила задержание трех оппозиционных депутатов, в том числе лидера протестов в Ереване Никола Пашиняна, несмотря на неприкосновенность.

Об этом сообщает издание Aravot.

"В рамках уголовного дела, расследуемого в производстве следователя Специальной следственной службы Армении, с целью пресечения преступления по подозрению в намеренной организации и проведении собрания в нарушение установленного законом порядка, с соблюдением требований ч. 2 ст. 96 Конституции Армении, были задержаны депутаты Национального Собрания Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян", - говорится в сообщении.

Как отмечается, о задержании депутатов проинформировали председателя национального собрания Армении.

Стоит отметить, что депутаты в Армении пользуются неприкосновенностью и не подлежат задержанию без санкции парламента.

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.