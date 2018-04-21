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Вірменія: під час суботніх протестів у Єревані поліція затримала 102 людей

Субота, 21 квітня 2018, 16:41

У суботу в рамках протестів проти прем’єр-міністра Сержа Саргсяна поліція Вірменії затримала 102 осіб.

Про це з посиланням на прес-службу вірменської поліції повідомляє News.am.

Протестна хода в різних частинах Єревана триває з ранку. Періодично демонстранти перекривають вулиці. В суботу по обіді вони перебувають на повністю заблокованому проспекті Маштоца - центральної артерії Єревана.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян сьогодні закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Сьогодні на тлі протестів Служба національної безпеки Вірменії повідомила про попередження серії терактів у країні.

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Вірменія
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