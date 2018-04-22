ПАРЄ має змінити свої процедури, щоби подолати системну корупцію

Єдиний шлях запобігти збереженню системної корупції в ПАРЄ – суттєво переглянути процедури асамблеї.

Про це заявив голова зовнішньої слідчої групи, суддя Ніколас Братца, коментуючи оприлюднений в неділю звіт про корупцію в асамблеї, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Братца нагадав, що йдеться не про окремі випадки корупції, а про системні проблеми.

"Ми пояснили у звіті, чому необхідні зміни (процедур та правил асамблеї)... Зміни можуть якщо не прибрати, то суттєво зменшити імовірність повторення таких дій у майбутньому", - наголосив суддя, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Розслідування встановило, що місії за спостереження за виборами в Азербайджані системно публікували упереджені звіти, які не відбивали реальність і були сформовані на користь азербайджанського уряду.

Як повідомляла "Європейська правда", у неділю зовнішня слідча група підтвердила системну корупцію в ПАРЄ з боку Азербайджана.

Протягом поточного тижня ПАРЄ розгляне санкції щодо депутатів, щодо яких є підозри у корупційному впливі з боку Азербайджану.