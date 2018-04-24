Представники ПАРЄ стверджують, що їх хотіли підкупити повіями

Представники Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) розповіли про способи підкупу з боку Азербайджану – не обійшлося і без повій.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Гроші, секс, ікра та 17 депутатів: що відомо про масштабну схему підкупу в ПАРЄ" з деталями звіту щодо звинувачень в корупції.

"Низка свідків – як депутатів, так і співробітників ПАРЄ – повідомили, що отримали різні подарунки. Вони пояснили, що не завжди легко відмовитися від таких подарунків, бо це буде погано сприйнято", – йдеться у звіті.

Так, класичним подарунком азербайджанців була чорна ікра, вартість кілограма якої сягає кількох тисяч доларів.

"Генсек ПАРЄ Войцех Савицький визнав, що отримував коробки ікри з Азербайджану. За його словами, було дуже важко відмовитися від таких подарунків, тож після сесії асамблеї її співробітники разом із колегами влаштовували ікорні сніданки", - йдеться у статті.

Були також більш традиційні подарунки: квиток бізнес-класу, тиждень у п'ятизірковому готелі, квитки на концерти чи кінне шоу. А депутат Доріс Фіала (Швейцарія) зізналася, що під час офіційного робочого візиту до Азербайджану отримала золотий ланцюг з перлами та алмазами. Вона заявила, що повернула його азербайджанській делегації в ПАРЄ.

Серед подарунків були також елітні килими.

Не обійшлося і без "полунички".

"Йов Крахтен (Люксембург), що працював над доповіддю про обмеження діяльності НУО в Європі, розповів, як до нього звернулися азербайджанські лобісти, які пояснили, що в Азербайджані є чорна ікра та дівчата. До конкретики справа не дійшла, бо він відмовився...

Деякі інші свідки також згадували про пропозиції проституток. Дік Марті (Швейцарія) розповів, як під час офіційного візиту до Баку близько першої ночі хтось постукав у двері його готельного номера. Він подивився у вічко й побачив там двох ледь одягнутих молодих дівчат із шампанським. Він не відкрив двері", – цитується звіт у статті.

Неназваний представник секретаріату Венеціанської комісії також розповів, що в Баку до його готельного номера прийшла жінка, яка запропонувала скористатися нею. Представник європейського органу стверджує, що також їй відмовив.

Як повідомлялося, у четвер вранці Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить термінову резолюцію щодо корупційного скандалу.