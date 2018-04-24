Представители ПАСЕ утверждают, что их хотели подкупить проститутками

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассказали о способах подкупа со стороны Азербайджана – не обошлось и без проституток.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Деньги, секс, икра и 17 депутатов: что известно о масштабной схеме подкупа в ПАСЕ" с деталями отчета относительно обвинений в коррупции.

"Ряд свидетелей – как депутатов, так и сотрудников ПАСЕ – сообщили, что получили разные подарки. Они объяснили, что не всегда легко отказаться от таких подарков, потому что это будет плохо воспринято", – говорится в отчете.

Так, классическим подарком азербайджанцев была черная икра, стоимость килограмма которой достигает нескольких тысяч долларов.

"Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий признал, что получал коробки икры из Азербайджана. По его словам, было очень трудно отказаться от таких подарков, поэтому после сессии ассамблеи ее сотрудники вместе с коллегами устраивали икорные завтраки", - говорится в статье.

Были также более традиционные подарки: билет бизнес-класса, неделя в пятизвездочном отеле, билеты на концерты или конное шоу. А депутат Дорис Фиала (Швейцария) призналась, что во время официального рабочего визита в Азербайджан получила золотую цепь с жемчугом и алмазами. Она заявила, что вернула его азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Среди подарков были также элитные ковры.

Не обошлось и без "клубнички".

"Иов Крахтен (Люксембург), который работал над докладом об ограничении деятельности НПО в Европе, рассказал, как к нему обратились азербайджанские лоббисты, которые пояснили, что в Азербайджане есть черная икра и девушки. До конкретики дело не дошло, потому что он отказался...

Некоторые другие свидетели вспоминали о предложениях проституток. Дик Марти (Швейцария) рассказал, как во время официального визита в Баку около часа ночи кто-то постучал в дверь его гостиничного номера. Он посмотрел в глазок и увидел там двух едва одетых молодых девушек с шампанским. Он не открыл дверь", – цитируется отчет в статье.

Неназванный представитель секретариата Венецианской комиссии также рассказал, что в Баку в его гостиничного номера пришла женщина, которая предложила воспользоваться ею. Представитель европейского органа утверждает, что также ей отказал.

Как сообщалось, в четверг утром Парламентская ассамблея Совета Европы примет срочную резолюцию относительно коррупционного скандала.