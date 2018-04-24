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Украинские танки прибыли в Германию на международные учения

Вторник, 24 апреля 2018, 20:25

Украинская военная техника - семь БТР-80 и пять танков Т-84 - прибыла в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve Х.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня, 24 апреля, на военный полигон вблизи города Хохенфельс (Федеративная Республика Германия) прибыла украинская военная техника для участия в международных учениях Combined Resolve Х", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты примут участие в учениях на пяти танках Т-84.

В нынешних учениях Combined Resolve X участвуют около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и их партнеров.

Вооруженные силы Украины в этом международном мероприятии представляет рота от 79 отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады.

Рота украинских десантников действовать в составе многонационального батальона. По легенде учений украинское подразделение должно провести разведку и занять определенный район. Роль условного противника играть военнослужащие ВС США на боевых машинах пехоты Bradley.

Напомним, украинские военные ежегодно принимают участие в учениях Combined Resolve в Германии.

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