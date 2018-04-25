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ЄС готує для України контракт "Реформи заради інвестицій"

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ЄС готує для України контракт "Реформи заради інвестицій"

Середа, 25 квітня 2018, 08:31

Європейський союз розробляє для України нову програму залучення інвестицій під назвою контракт "Реформи заради інвестицій" (Reform Contract for Investment).

Про це йдеться у статті єврокомісара з політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Йоганнеса Гана на сайті "Європейської правди".

В рамках нового Зовнішнього інвестиційного плану ЄС цього року для України може бути зарезервовано 1,6 мільярдів гривень (50 млн євро), в тому числі для компенсації кредитування банківськими установами, і зрештою – для інвестування у реальний сектор економіки.

"В масштабах України ця сума не видається аж надто великою. Проте, за умови розумного використання, це дозволить залучити до 16 мільярдів гривень (500 млн євро) приватних інвестицій", - зазначає Ган.

Виділення перших 50 млн євро на цей рік відбудеться лише в разі, якщо до літніх парламентських канікул Україна зробить наступні кроки: незалежне регулювання в енергетиці і повноцінна робота членів НКРЕКП, затвердження бізнес-омбудсмена та скасування е-декларування для антикорупційний активістів.

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Євросоюз
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