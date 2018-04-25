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ЕС готовит для Украины контракт "Реформы ради инвестиций"

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ЕС готовит для Украины контракт "Реформы ради инвестиций"

Среда, 25 апреля 2018, 08:31

Европейский союз разрабатывает для Украины новую программу привлечения инвестиций под названием Контракт "Реформы ради инвестиций" (Reform Contract for Investment).

Об этом говорится в статье еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана на сайте "Европейской правды".

В рамках нового внешнего инвестиционного плана ЕС в этом году для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд гривен (50 млн евро), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями, и наконец - для инвестирования в реальный сектор экономики.

"В масштабах Украины эта сумма не кажется слишком большой. Однако, при условии разумного использования, это позволит привлечь до 16 млрд гривен (500 млн евро) частных инвестиций", - отмечает Хан.

Выделение первых 50 млн евро на этот год произойдет лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает следующие шаги: независимое регулирование в энергетике и полноценная работа членов НКРЭКУ, утверждение бизнес-омбудсмена и отмена е-декларирования для антикоррупционных активистов.

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Евросоюз
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