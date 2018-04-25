Мінний тральщик ВМФ Росії підійшов до вод Латвії

Латвійські військові помітили корабель Військово-морського флоту Росії поблизу морського кордону Латвії.

Про це повідомили в Національних збройних силах Латвії, передає Interfax.ru з посиланням на BNS.

Згідно з повідомленням, корабель помічений в латвійській ексклюзивній економічній зоні за 10 морських миль (близько 18 км) від територіальних вод держави в Балтійському морі.

Латвійці ідентифікували корабель як Alexandrit класу мінних тральщиків російського ВМФ.

Тральщик — корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук, виявлення та знищення морських мін та проведення кораблів (суден) через мінні загородження.

Росія планувала ракетні стрільби в ексклюзивній економічній зоні Латвії з 4 по 6 квітня, але вони так і не відбулися. Москва вчинила так вже вдруге: заявила про навчання, попросила закрити повітряний простір, але не провела навчань.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство зовнішніх справ Литви вручило посольству Росії ноту протесту у зв'язку з порушенням державного кордону російським прикордонним судном.