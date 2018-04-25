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Минный тральщик ВМФ России подошел к водам Латвии

Среда, 25 апреля 2018, 13:23

Латвийские военные заметили корабль Военно-морского флота России вблизи морской границы Латвии.

Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии, передает Interfax.ru со ссылкой на BNS.

Согласно сообщению, корабль замечен в латвийской исключительной экономической зоне в 10 морских милях (около 18 км) от территориальных вод государства в Балтийском море.

Латвийцы идентифицировали корабль как Alexandrit класса минных тральщиков российского ВМФ.

Тральщик - корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проведения кораблей (судов) через минные заграждения.

Россия планировала ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии с 4 по 6 апреля, но они так и не состоялись. Москва поступила так уже второй раз: заявила об учениях, попросила закрыть воздушное пространство, но не провела учений.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Литвы вручило посольству России ноту протеста в связи с нарушением государственной границы российским пограничным судном.

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Россия Латвия
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