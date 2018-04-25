Справа "Наутілуса": Мадсен отримав довічний термін за вбивство журналістки

Данський винахідник Петер Мадсен засуджений до довічного ув’язнення за вбивство шведської журналістки Кім Валль на борту приватного підводного човна "Наутілус".

Таке рішення сьогодні ухвалив суд Копенгагена, повідомляє Politiken.

Суд також визнав Мадсена винним у сексуальному насильстві та оскверненні трупа. Таким чином суд задовольнив вимоги прокуратури, зазначивши, що пояснення Мадсена щодо обставин загибелі Валль не видаються достовірними.

Незважаючи на свідчення багатьох експертів, брак реальних доказів у справі та тривале розкладання рештків тіла Валль не дозволили визначити точну причину її смерті.

У звіті патологоанатома йшлося про те, що вона, ймовірно, загинула внаслідок задухи або від того, що їй перерізали горло.

Адвокат Мадсена, яка просила про 6 місяців ув’язнення лише за статтею про осквернення тіла, заявила, що подасть апеляцію на рішення суду.

Довічне ув'язнення в Данії, як правило, означає, що засуджений проводить у в'язниці 15-17 років без права на дострокове звільнення. Після цього ув’язнений може подати прохання про помилування.

Найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня минулого року поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Пізніше поліція знайшла голову вбитої жінки і решту частин тіла.

Мадсен заперечував свою провину у вбивстві заявивши, що Валль померла в результаті аварії. Але він визнав, що розчленував тіло Валль та викинув частини у море.

Він кілька разів змінював свої свідчення і перед тим стверджував, що журналістка загинула після того, як їй на голову впав важкий люк.