Дело "Наутилуса": Мадсен получил пожизненный срок за убийство журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки "Наутилус".

Такое решение сегодня принял суд Копенгагена, сообщает Politiken.

Суд также признал Мадсена виновным в сексуальном насилии и осквернении трупа. Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, отметив, что объяснения Мадсена об обстоятельствах гибели Валль не кажутся достоверными.

Несмотря на показания многих экспертов, нехватка реальных доказательств по делу и длительное разложения останков тела Валль не позволили определить точную причину ее смерти.

В отчете патологоанатома говорилось, что она, вероятно, погибла в результате удушья или от того, что ей перерезали горло.

Адвокат Мадсена, просившая суд о 6 месяцах заключения только по статье об осквернении тела, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.

Пожизненное заключение в Дании обычно означает от 15 до 17 лет лишения свободы без права на досрочное освобождение. После этого осужденный может подать прошение о помиловании.

Крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа прошлого года близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.

Мадсен отрицал свою вину в убийстве заявив, что Валль умерла в результате аварии на сумбарине. Но он признал, что расчленил тело и выбросил части в море.

Он несколько раз менял свои показания и перед тем утверждал, что журналистка погибла после того, как ей на голову упал тяжелый люк.