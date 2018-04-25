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У Чехії пишуть про затримання екс-поліцейського та дипломата в Україні

Середа, 25 квітня 2018, 19:35

В Україні затримали колишнього старшого слідчого Управління з виявлення організованої злочинності поліції Чехії Людека Вокала.

Про це пише Іnfo.cz з посиланням на джерела.

Разом з колишнім детективом українські спецслужби нібито заарештували також чеського дипломата. Його відпустили з огляду на дипломатичний паспорт.

 

Людек Вокал

Генеральна інспекція органів громадської безпеки Чехії розшукувала Вокала у зв'язку з підозрами щодо його службової діяльності під керівництвом тодішнього глави Управління Роберта Шляхти. Підозри пов'язані також з нинішньою діяльністю Вокала в сфері безпеки. Він не припинив її навіть після свого переслідування в Чеській республіці.

 

Роберт Шляхта

В Україні Вокала затримали нібито через незаконне прослуховування. Інформацію про його затримання підтвердили джерела в Міністерстві закордонних справ Чехії.

За даними ЗМІ, в Чехії Вокала заарештували після операції з виявлення зловживань у керівництві поліції у 2015 році, однак відпустили за сприяння Шляхти. Зокрема його підозрюють у справі бізнесмена Альбіна Аріфовіча, якому слідчий нібито видавав інформацію. Також його підозрюють у інших розголошеннях інформації фігурантам кримінальних справ.

Вокал стверджує, що став жертвою змови та ігри в правоохоронних структурах. 

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Чехія
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