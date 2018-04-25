В Чехии пишут о задержании экс-полицейского и дипломата в Украине

В Украине задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала.

Об этом пишет Info.cz со ссылкой на источники.

Вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы якобы арестовали также чешского дипломата. Его отпустили, учитывая дипломатический паспорт.

Людек Вокал

Генеральная инспекция органов общественной безопасности разыскивала Вокала в связи с подозрениями по его служебной деятельности под руководством тогдашнего главы Управления Роберта Шляхты. Подозрения также связаны с нынешней деятельностью Вокала в сфере безопасности. Он не прекратил ее даже после своего преследования в Чешской республике.

Роберт Шляхта

В Украине Вокала арестовали из-за незаконной прослушки. Информацию о его задержании подтвердили источники в Министерстве иностранных дел Чехии.

По данным СМИ, в Чехии Вокала арестовали в ходе операции по выявлению злоупотреблений в руководстве полиции в 2015 году, однако отпустили из-за содействия Шляхты. В частности его обвиняют в деле бизнесмена Альбина Арифовича, которому следователь якобы выдавал информацию.

Также его подозревают в других огласках информации фигурантам уголовных дел.

Вокал утверждает, что стал жертвой заговора и игры в правоохранительных структурах.