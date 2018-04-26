Ірландці є найщасливішими в Євросоюзі - опитування

Ірландці виявились найщасливішою нацією Європейського Союзу, тоді як румуни – найбільш нещасливою.

Про це свідчать результати останнього опитування "Євробарометра" - соціологічної служби Європейської комісії, пише Politico.

За даними опитування під назвою "Справедливість, нерівність і мобільність між поколіннями" 97% опитаних ірландців вважають себе щасливими. Це найвищий відсоток в Євросоюзі, де середній показник становить 83%.

Останню сходинку у рейтингу щасливих країн посіла Румунія із показником 59%.

Ірландці також лідирують у категорії здоров'я - 92% опитаних вважають себе здоровими. Серед опитаних латишів цей показник становив всього 14%, в середньому по ЄС – 78%.

Більшість опитаних європейців (84%) вважають занадто великою різницю в доходах. У всіх країнах, окрім Данії, понад 60% заявили, що урядам слід вжити заходів для скорочення цих розбіжностей.

Більшість європейців вважають, що їхнє життя справедливе, і у них є рівні можливості. Однак серед країн ЄС спостерігають значні невідповідності. 81% датчан заявили, що мають рівні можливості, і тільки 18% греків вірять в те ж саме.

Опитування проводилося в грудні 2017 року. У 28 країнах-членах ЄС було опитано 28 031 осіб.