Суд випустив під заставу затриманого екс-поліцейського з Чехії

Затриманого в понеділок чеського екс-поліцейського Лудека Вокала у середу, 25 квітня, суд випустив під заставу.

Про це "Чеському радіо" повідомила прес-секретар МЗС Чехії Ірена Валентова.

За її словами, згідно з рішенням суду підозрюваний був випущений під заставу в розмірі приблизно 4500 євро.

"Чех, що перебуває під підозрою, протягом двох місяців не повинен залишати Україну і повинен з’являтися для проведення слідчих дій", - зазначила Ірена Валентова.

"У нього був власний адвокат, забезпечити якого допомогло наше посольство", - уточнила прес-секретар МЗС.

У понеділок, 23 квітня, в Україні затримали колишнього старшого слідчого Управління з виявлення організованої злочинності поліції Чехії Людека Вокала. Його затримали нібито через незаконне прослуховування.

Арешт пов'язаний з нинішньою діяльністю Вокала в сфері безпеки, яку він не припинив навіть після переслідування в Чехії. На початку квітня Генеральна інспекція сил правопорядку Чехії звинуватила Вокала у використанні свого службового становища для розголошенні інформації про дії поліції в справі Vidkun, що стосується підозрілих зв'язків між поліцейськими, підприємцями і політиками.