Суд выпустил под залог задержанного экс-полицейского из Чехии

Задержанного в понедельник чешского экс-полицейского Лудека Вокала в среду, 25 апреля, суд выпустил под залог.

Об этом "Чешскому радио" сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Ирэна Валентова.

По ее словам, согласно решению суда подозреваемый был выпущен под залог в размере примерно 4500 евро.

" Чех, который находится под подозрением, в течение двух месяцев не должен покидать Украину и должен являться для проведения следственных действий", - отметила Ирэна Валентова.

"У него был собственный адвокат, обеспечить которого помогло наше посольство", - уточнила пресс-секретарь МИД.

В понедельник, 23 апреля, в Украине задержали бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала. Его задержали якобы за незаконное прослушивание.

Арест связан с нынешней деятельностью вокала в сфере безопасности, которую он не прекратил даже после преследования в Чехии. В начале апреля Генеральная инспекция сил правопорядка Чехии обвинила Вокала в использовании своего служебного положения для разглашения информации о действиях полиции в деле Vidkun, что касается подозрительных связей между полицейскими, предпринимателями и политиками.