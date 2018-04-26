Протести у Вірменії: четверо міністрів пішли у відставку

У Вірменії на тлі продовження вуличних протестів подали у відставку четверо членів уряду, які виконували обов'язки міністрів.

Про це пише Panarmenian.net.

Мова йде про главу Міністерства освіти і науки Левона Мкртчяна, а також в. о. міністрів охорони природи і територіального управління й розвитку Арцвіка Мінасяна і Давида Локяна. Напередодні відставку пішов виконувач обов'язків міністра спорту Грачья Ростомян, який вирішив приєднатися до мітингів опозиції.

Крім того, про звільнення зі своїх посад заявили також губернатор Ширакської області Артур Хачатрян та голова Арагацотнської області Ашот Симонян.

Прем'єр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані, і продовжують вуличні акції.

Опозиційна парламентська фракція "Елк" висунула на посаду прем’єра кандидатуру свого голови і лідера протестного руху Нікола Пашиняна.

Парламент Вірменії обиратиме нового прем’єра 1 травня.