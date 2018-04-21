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Спецслужби Вірменії заявили про попередження серії терактів

Субота, 21 квітня 2018, 15:11

Служба національної безпеки Вірменії повідомила про попередження серії терактів у країні.

Про це повідомив прес-центр відомства, інформує News.am.

Згідно з повідомленням, теракти планували двоє громадян Вірменії, які контактували з засудженим опозиціонером Жирайром Сифіляном і членами групи "Сасна црер", яка у 2016 році захопила приміщення патрульно-постової служби у Єревані.

Вони хотіли встановити саморобні вибухові пристрої в публічних місцях на території країни, у тому числі на площі Свободи в Єревані, у торговому центрі "Далма мол", у транспортних засобах, під мостами, на інших шляхах сполучення за 100-150 метрів від житлових будинків, щоб "завдати смерті або тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів і інших посадових осіб, сформувати атмосферу страху, і незаконно вплинувши на органи державного управління, змусити їх виконати умови висунутих вимог".

Підозрювані з метою реалізації зазначених терористичних дій виготовили і випробували вибуховий пристрій, крім того, намагалися завербувати і зробити учасниками злочинного співтовариства інших осіб, обіцяючи їм і членам їх сімей укриття в разі небезпеки, а також фінансову допомогу.

Двоє організаторів, а також четверо їхніх імовірних співучасників затримані. Порушено кримінальну справу за статтями про створення злочинного співтовариства або участь у ньому, підготовку теракту організованою групою, незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин, виготовлення зброї організованою групою.

Як відомо, у ці дні в Єревані відбуваються багатотисячні акції протесту проти прем’єр-міністра Сержа Саргсяна.

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Вірменія
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