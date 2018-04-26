Протесты в Армении: четверо министров ушли в отставку

В Армении на фоне продолжения уличных протестов подали в отставку четверо членов правительства, которые исполняли обязанности министров.

Об этом пишет Panarmenian.net.

Речь идет о главе Министерства образования и науки Левоне Мкртчяне, а также и. о. министров охраны природы и территориального управления и развития Арцвике Минасяне и Давиде Локяне.

Накануне в отставку ушел исполняющий обязанности министра спорта Грачья Ростомян, который решил присоединиться к митингам оппозиции.

Кроме того, об увольнении со своих постов заявили также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и председатель Арагацотнской области Ашот Симонян.

Премьер Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции.

Оппозиционная парламентская фракция "Елк" выдвинула на пост премьера кандидатуру своего председателя и лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Парламент Армении выберет нового премьера 1 мая.