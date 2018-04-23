Протести у Вірменії: до демонстрантів приєдналися військові

До студентів, які проводять у понеділок в Єревані протестну ходу проти прем’єрства Сержа Саргсяна, на вулиці Ханджян приєдналися близько двох десятків молодих людей у військовій формі.

Про це повідомляє "Радио Азатутюн".

З військовими присутній також більш дорослий офіцер у званні підполковника, який в руках несе вірменський прапор.

На запитання журналістів, звідки прийшли військові, молоді люди відповіли, що з військової частини, вони служать. На питання, як вони покинули територію військової частини, відповіли: "Ми приєдналися до народу, ми з нашим народом".

До протестувальників приєдналися люди у військовій формі Фото з сайту rus.azatutyun.am

Водночас у соціальних мережах поширюють свідчення, що до протестів долучилися значно більше військових.

Ещё видео с военными в Ереване pic.twitter.com/l7hGFXlUgy — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 квітня 2018 р.

Зокрема, очевидці пишуть, що солдати столичного полку ВВ вранці покинули казарми і приєдналися до протесту.

«Говорят», солдаты столичного полка ВВ Армении сегодня утром покинули свои казармы и присоединились к протестующим. Кадры ниже.

С чужих слов pic.twitter.com/YZoLzDOrMl — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 квітня 2018 р.

Міністр оборони Вірменії Віген Саркісяна прокоментував можливу участь армії у протестах.

"Наше законодавство детально регулює випадки, за яких армія може бути залучена в такого роду процесах, і це можливо зробити тільки в тому випадку, якщо буде введено надзвичайний стан", - цитує Саркісяна видання "Новости Армения".

Разом з тим Саркісян сподівається на те, що до введення надзвичайно стану справа не дійде, проте законодавство для того і передбачено, "щоб у складних ситуаціях давати можливі виходи".

Міністр наголосив, що нестабільною ситуацією в Вірменії може скористатися Азербайджан. Вірогідно, він мав на увазі можливу активізацію конфлікту в Нагірному Карабаху.

"Якщо ознайомитися з нашими документами зі стратегічного планування, які є у відкритому доступі, не потрібно мати вузькоспеціалізовані знання, щоб зрозуміти, що в умовах існуючих викликів внутрішня дестабілізація в Вірменії відкриває прямий шлях для дій з боку супротивника", - заявив міністр.

У понеділок у Вірменії відновилися акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна. Сотні громадян в різних районах міста знову вийшли на вулиці Єревану в понеділок вранці, щоб блокувати вулиці і перекривати руху міського транспорту в рамках оголошеної затриманим поліцією лідером опозиції Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Під час протестів у неділю поліція застосувала спецзасоби для розгону мітингарів. Затримали більше 200 людей. Серед затриманих і троє опозиційних депутатів, в тому числі лідер протестів Нікол Пашинян.

У зв’язку з протестами у Єревані ЄС закликав Вірменію до негайного звільнення усіх затриманих учасників акцій протесту.

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