У Вірменії одна з партій оголосила про вихід з правлячої коаліції

Партія "Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" оголосила про вихід з парламентської коаліції, де її партнером була керівна Республіканська партія.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

"У Вірменії склалася ситуація, яка вже протягом кількох днів тримає в напрузі всю громаду. Однак так не може тривати довго. Можуть виникнути серйозні виклики. Ми переконані, що ситуація, яка склалася, повинна вирішитися виключно в рамках конституційності і законів. Беручи до уваги нинішню ситуацію, ми заявляємо про припинення нашої участі в політичній коаліції", - заявили представники політсили.

Депутати вважають, що вірменські Національні збори повинні обрати нового прем’єра, якому довіряє суспільство. Новий прем’єр, переконані в партії, повинен розрядити внутрішньополітичну напруженість, подолати політичну кризу, гарантувати вирішення накопичених проблем, підготувати і провести позачергові парламентські вибори з дотриманням повноцінних демократичних засад.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку прем’єр-міністра Сержа Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані, і продовжують вуличні акції. Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів.