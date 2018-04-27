Київ вимагає у Белграда засудити візит Поклонської в парламент Сербії

Посольство України в Белграді висловило протест через візит депутата Держдуми РФ від Криму і екс-прокурора анексованого півострова Наталії Поклонської у сербський парламент.

Про це повідомляє N1 Info.

Поклонська, яка перебуває під санкціями ЄС та США, зустрілася з членами діаспорного комітету в парламенті Сербії. Вона приїхала в Сербію на запрошення лідера ультранаціоналістичної партії "Двері" Бошко Обрадовіча, який був у анексованому Криму минулого тижня.

Видання відзначає, що візит Поклонської до Сербії став її першим офіційним візитом за межі Росії. На запрошення партії "Двері" вона зустрілася з членами Сербської асамблеї діаспори та сербів у регіоні.

У парламенті Сербії Поклонська звинувачувала Україну в серйозних злочинах і говорила, що Крим - це Росія, а Косово - Сербія.

"Вони вбивають дітей, літніх людей, жінок, знищують малих дітей, селища і міста, райони, руйнують і бомбардують, живі люди були спалені в Одесі в травні 2014 року з однієї причини - тому що вони росіяни", - заявила Поклонська.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич стверджує, що він не був поінформований про візит.

"Цей візит не проходив через міністерство іноземних справ… Ми у сфері державних контактів дуже піклуємося про те, щоб не дратувати жодну зі сторін. Ми поважаємо принцип територіальної цілісності", - відзначив сербський міністр.

У посольстві України в Белграді засудили візит Поклонської у сербський парламент.

"Той, хто закликає до знищення територіальної цілісності, державної зради, порушень основних прав людини і незаконного переслідування, розглядається сербськими представниками як особа для співпраці. Що дізнається сербський народ від такої людини? І, що ще гірше, як сербський народ буде виглядати в очах українців?", - запитують в посольстві України.

Посол України Олександр Александрович додав, що посольство очікує від сербського уряду засудження зустрічі з Поклонською, під час якої присутніми були також депутати правлячої коаліції.

Як відомо, Сербія не приєдналась до антиросійських санкцій Євросоюзу та стверджує, що не буде робити цього в майбутньому.