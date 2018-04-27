Киев требует от Белграда осудить визит Поклонской в парламент Сербии

Посольство Украины в Белграде выразило протест из-за визита депутата Госдумы РФ от Крыма и экс-прокурора аннексированного полуострова Натальи Поклонской в сербский парламент.

Об этом сообщает N1 Info.

Поклонская, которая находится под санкциями ЕС и США, встретилась с членами диаспорного комитета в парламенте Сербии. Она приехала в Сербию по приглашению лидера ультранационалистической партии "Двери" Бошко Обрадовича, который был в аннексированном Крыму на прошлой неделе.

Издание отмечает, что визит Поклонской в Сербию стал ее первым официальным визитом за пределы России. По приглашению партии "Двери" она встретилась с членами Сербской ассамблеи диаспоры и сербов в регионе.

В парламенте Сербии Поклонская обвиняла Украину в серьезных преступлениях и говорила, что Крым - это Россия, а Косово – это Сербия.

"Они убивают детей, пожилых людей, женщин, уничтожают маленьких детей, поселки и города, районы, разрушают и бомбят, живые люди были сожжены в Одессе в мае 2014 года по одной причине - потому что они русские", - заявила Поклонская.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич утверждает, что он не был проинформирован о визите.

"Этот визит не проходил через министерство иностранных дел... Мы в сфере государственных контактов очень заботимся о том, чтобы не раздражать ни одну из сторон. Мы уважаем принцип территориальной целостности", - отметил сербский министр.

В посольстве Украины в Белграде осудили визит Поклонской в сербский парламент.

"Тот, кто призывает к уничтожению территориальной целостности, государственной измене, нарушению основных прав человека и незаконному преследованию, рассматривается сербскими представителями как лицо для сотрудничества. Что узнает сербский народ от такого человека? И, что еще хуже, как сербский народ будет выглядеть в глазах украинцев?" - спрашивают в посольстве Украины.

Посол Украины Александр Александрович добавил, что посольство ожидает от сербского правительства осуждения встречи с Поклонской, на которой присутствовали также депутаты правящей коалиции.

Как известно, Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и утверждает, что не будет делать этого в будущем.