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У столиці Азербайджану горить Trump Tower

Субота, 28 квітня 2018, 12:19

У Баку почалася пожежа в одній з найвищих будівель Азербайджану, відомій як Trump Tower.

Про це повідомляє haqqin.az.

Займання почалося на верхніх поверхах будівлі. В даний час вогнем охоплені з 13 по 20 поверхи. На місце події стягнуті пожежні бригади.

 

Будівля, яка раніше називалася Trump Tower, являє собою 130-метрову вежу, яка є однією з п'яти найвищих будівель Азербайджану.

 

У 2016 році після обрання Дональда Трампа президентом США з назви будівлі прибрали Trump Tower.

У грудні минулого року стало відомо, що компанія Trump Organization припинила ліцензійні угоди по проектах у декількох країнах, в тому числі й в Азербайджані. Будівництво Trump Tower в Баку майже завершили, але будівлю так і не відкрили.

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