Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Безвизом с ЕС воспользовались 490 тысяч граждан Украины - ГНСУ

В Братиславе тысячи словаков требовали досрочных выборов

Церковь признала, что с гигантской фигуры Иисуса в Польше раздавали интернет

Венгрия фетишизирует языковой вопрос и доводит ситуацию до абсурда - Пристайко






В столице Азербайджана горит Trump Tower

Суббота, 28 апреля 2018, 12:19

В Баку начался пожар в одном из самых высоких зданий Азербайджана, известном как Trump Tower.

Об этом сообщает haqqin.az.

Возгорание началось на верхних этажах здания. В настоящее время огнем охвачены с 13 по 20 этажи. На место происшествия стянуты пожарные бригады.

 

Здание, которое ранее называлось Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, являющуюся одним из пяти самых высоких зданий Азербайджана.

 

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США из названия здания убрали Trump Tower.

В декабре прошлого года стало известно, что компания Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане. Строительство Trump Tower в Баку почти завершили, но здание так и не открыли.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.