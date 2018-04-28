В столице Азербайджана горит Trump Tower

В Баку начался пожар в одном из самых высоких зданий Азербайджана, известном как Trump Tower.

Об этом сообщает haqqin.az.

Возгорание началось на верхних этажах здания. В настоящее время огнем охвачены с 13 по 20 этажи. На место происшествия стянуты пожарные бригады.

Здание, которое ранее называлось Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, являющуюся одним из пяти самых высоких зданий Азербайджана.

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США из названия здания убрали Trump Tower.

В декабре прошлого года стало известно, что компания Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане. Строительство Trump Tower в Баку почти завершили, но здание так и не открыли.