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"Черный вторник": во Франции началася трехмесячная забастовка железнодорожников

Вторник, 03 апреля 2018, 12:55
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Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.

По информации французских СМИ, забастовка уже привела к массовым скоплениям людей на вокзалах и невиданных ранее пробках.

Как сообщала "Европейская правда", четыре профсоюзы призвали бастовать в течение двух дней в неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF.

По данным Le Figaro, к забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов. Поезда по всей Франции ходят с перебоями, а сегодняшний день уже назвали "черным вторником". Некоторые железнодорожные линии закрыты полностью.

Кроме железнодорожников, бастуют пилоты авиакомпании Air France, сотрудники энергетического сектора и коммунальных служб. Анонсированные забастовки СМИ называют самым большим вызовом для президента Эммануэля Макрона с момента его избрания президентом в мае.

В Париже сокращениям подверглись рейсы региональных электричек. Это привело к переполненному общественному транспорту и серьезным заторам. Перед восемью часами утра на въезде в Париж зафиксировали 370 км пробок - исключительный для этого времени показатель.

На французских вокзалах наблюдаются большие скопления людей, которые пытаются сесть в то незначительное количество поездов, которые все-таки ходят.

На Лионском вокзале в Париже женщина упала на рельсы из переполненной платформы.

На некоторых вокзалах, например, в Страсбурге, вообще нет людей.

Практически без изменений курсируют поезда международного сообщения, в частности операторов Thalys и Eurostar. В то же время не ходят поезда в Испанию, Италию и Швейцарию.

Французские власти призывают людей не планировать путешествия по железной дороге или пользоваться автомобилями.

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