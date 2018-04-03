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Заступник Лаврова: в НАТО перетнули "червону лінію"

Вівторок, 03 квітня 2018, 16:38
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НАТО необґрунтовано збільшує військову присутність на своєму східному фланзі, а країни-члени Альянсу перейшли "червону межу" у військовому будівництві біля кордонів Росії.

Про це заявив колишній посол РФ в НАТО, а нині заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє РІА Новості.

"Країни НАТО намагаються знайти якийсь баланс між обороною і діалогом. Але вони перейшли червону межу. Сьогодні ситуація уздовж наших кордонів серйозним чином змінилася і фактично НАТО не тільки в політиці, а й у сфері військового будівництва стала вдаватися до схем "холодної війни", які повинні були залишитися в минулому і на сьогоднішній день не можуть забезпечити безпеку", - сказав Грушко.

Він також прийшов до висновку, що європейська солідарність у справі отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері - пряма загроза європейській безпеці.

"Так звана європейська солідарність - цей крок серйозно погіршує ситуацію в області безпеки, він б'є по дуже затребуваній ланці сьогодні - системі комунікації між Росією і Заходом, професійної комунікації, яка особливо потрібна в цей тривожний період. Це велика геополітична провокація, а євроатлантична солідарність в цих умовах стає прямою загрозою європейській безпеці", - сказав Грушко.

Нагадаємо, НАТО відкликало акредитації 7 співробітників російського постпредства при альянсі та відмовили у наданні акредитації ще трьом. Таким чином, чисельність російської місії скорочується до 20 осіб.

Цей крок був зроблений в якості заходів реагування альянсу на "справу Скрипаля".

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