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Заместитель Лаврова: в НАТО перешли "красную линию"

Вторник, 03 апреля 2018, 16:38
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НАТО необоснованно увеличивает военное присутствие на своем восточном фланге, а страны-члены Альянса перешли "красную линию" в военном строительстве у границ России.

Об этом заявил бывший посол РФ в НАТО, а ныне заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА "Новости".

"Страны НАТО пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли красную линию. Сегодня ситуация вдоль наших границ серьезным образом изменилась, и фактически НАТО не только в политике, но и в сфере военного строительства стало прибегать к схемам холодной войны, которые должны были остаться в прошлом и на сегодняшний день не могут обеспечить безопасность", - сказал Грушко.

Он также пришел к выводу, что европейская солидарность в деле отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери - прямая угроза европейской безопасности.

"Так называемая европейская солидарность - этот шаг серьезно ухудшает ситуацию в области безопасности, он бьет по очень востребованному звену сегодня - системе коммуникации между Россией и Западом, профессиональной коммуникации, которая особенно нужна в этот тревожный период. Это большая геополитическая провокация, а евроатлантическая солидарность в этих условиях становится прямой угрозой европейской безопасности", - сказал Грушко.

Напомним, НАТО отозвало аккредитацию семи сотрудников российского постпредства при альянсе и отказало в предоставлении аккредитации еще трем. Таким образом, численность российской миссии сокращается до 20 человек.

Этот шаг был сделан в качестве меры реагирования альянса на "дело Скрипаля".

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