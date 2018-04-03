Під посольством Польщі у Києві спалили польський прапор, Варшава протестує

Вівторок, 03 квітня 2018, 16:49

Польське МЗС протестує через інцидент перед посольством Польщі у Києві, під час якого було спалено польський прапор.

Як мовиться у розміщеній на сайті польського МЗС заяві, у зв'язку з подією, яка трапилась 2 квітня, був викликаний заступник посла України в Польщі, йому вручили ноту протесту.

"Міністерство закордонних справ висловило обурення показною поведінкою демонстрантів та відсутністю належної відповіді з боку українських співробітників служби безпеки", - йдеться у заяві.

Представник українського посольства запевнив, що українська влада засудила цей ганебний вчинок та поінформувала про діяльність компетентних служб, яка повинна призвести до швидкого виявлення та належного покарання винуватців.

МЗС Польщі заявляє, що "це був ще один інцидент, пов'язаний з антипольським підтекстом на території України за останні тижні".

На скандальний інцидент відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він засудив акцію, назвавши її провокативною.

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 квітня 2018 р.

"Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй", - написав Клімкін.