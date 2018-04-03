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Под посольством Польши в Киеве сожгли польский флаг, Варшава протестует

Вторник, 03 апреля 2018, 16:49
Версия для печати Комментарии

Польский МИД протестует из-за инцидента перед посольством Польши в Киеве, во время которого был сожжен польский флаг.

Как говорится в размещенном на сайте польского МИД заявлении, в связи с событием был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста.

"Министерство иностранных дел выразило возмущение показным поведением демонстрантов и отсутствием должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", - говорится в заявлении.

Представитель украинского посольства заверил, что украинские власти осудили этот позорный поступок и проинформировали о деятельности компетентных служб, которая должна привести к быстрому выявлению и наказанию виновных.

 МИД Польши заявляет, что "это был еще один инцидент, связанный с антипольскими настроениями на территории Украины за последние недели".

На скандальный инцидент отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он осудил акцию, назвав ее провокационной.

"Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди с добрым сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций", - написал Климкин.

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