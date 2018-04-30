В Британії призначили нового главу МВС після скандалу з мігрантами

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила нового міністра внутрішніх справ після відставки Ембер Радд у зв'язку зі скандалом з мігрантами.

Як повідомляє Bloomberg, новим очільником міністерства стане Саджид Джавід.

Він є колишнім керуючим директором Deutsche Bank AG, а також займав посаду міністра у справах громад і місцевого самоврядування.

Він не підтримував вихід Британії з Євросоюзу на референдумі 2016 року, хоча, як і багато консерваторів, він описує себе як євроскептик.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд пішла у відставку на тлі заяв про те, що ввела в оману парламент щодо її знання про наявність в уряді показників норм депортації нелегальних мігрантів.

На Ембер Радд тиснули в зв'язку зі скандалом довкола іммігрантів так званого покоління Віндраш, які прожили в Британії понад півстоліття. Це іммігранти з Карибського басейну, перший корабель з якими прибув до Лондона 22 червня 1948 року. Їх запросили до Британії, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні.

Скандал виник після того, як стало відомо, що деяких переселенців з країн-членів Британської Співдружності, які приїхали до Сполученого Королівства в період з кінця 1940-х до 1970-х років, а також їхніх родичів, оголосили нелегальними іммігрантами.