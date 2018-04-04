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Генсек НАТО: ми не намагаємось ізолювати Росію

Середа, 04 квітня 2018, 19:42
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу заявив, що Північноатлантичний альянс не намагається ізолювати Росію після отруєння в Солсбері, але йому довелось відповісти на цей напад.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня НАТО оголосило про висилку одразу семи дипломатів російської місії при Альянсі та вирішило відмовити у заявках ще трьом у відповідь на отруєння родини Скрипалів у Солсбері. Загалом число російської місії при НАТО скоротили до 20 осіб.

"Ми продовжуємо прагнути до кращих відносин з Росією, оскільки Росія є нашим сусідом, Росія має ним залишитися. Ми не прагнемо ізолювати Росію ", - сказав Столтенберг у заяві в університеті Оттави.

Столтенберг заявив, що НАТО стурбоване більш напористою поведінкою Росії, яка, як він сказав, анексувала Крим, дестабілізувала східну Україну, підтримала президента Сирії Башара Асада та втрутилася у справи інших країн.

"Була причина того, чому союзники НАТО та партнери відреагували так, як вони відреагували на напад у Солсбері. Тому що це не був одиничний випадок", - сказав Столтенберг.

НАТО припинило все практичне військове і цивільне співробітництво з Росією після анексії Криму в 2014 році.

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