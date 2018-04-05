Рада закликала світові уряди не сприяти будівництву "Північного потоку-2"

Четвер, 05 квітня 2018, 12:06

Верховна рада України закликає іноземні парламенти, уряди і світову бізнес-громадськість не брати участь в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Відповідну постанову (№8111) про звернення Верховної ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Північний потік-2" і монополії РФ на газових ринках світу підтримали 266 народних депутатів у четвер, інформує "Інтерфакс-Україна".

Український парламент закликає провести консультації між урядом України та Європейською комісією щодо недопущення будівництва газопроводу, згідно зі статтею 247 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і статтею 6 Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Народні депутати також виступають за поширення на "Газпром" і афілійованих з ним осіб персональних і секторальних санкцій, які були введені через російську збройну агресію проти України.

Верховна рада закликає вживати регуляторні, інфраструктурні та інші заходи для надійного і сталого монопольного впливу російських підприємств на енергетичних ринках Європи, Центральної Азії та Далекого Сходу.

Народні депутати зазначають, що намір "Газпрому" реалізувати проект "Північний потік-2" стане твердженням абсолютної монополії РФ на газовому ринку Європи, а наслідки виконання проекту вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ країн ЄС і приведуть до енергетичної кризи, економічної та політичної дестабілізації всієї Європи.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

27 березня стало відомо, що Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.