Финляндия дала согласие на строительство "Северного потока-2"

Четверг, 05 апреля 2018, 14:32

Финское правительство разрешило строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Финляндии.

"5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода Nord Stream-2 в части, проходящей через исключительную экономическую зону Финляндии", - говорится в сообщении.

В финском правительстве напомнили, что в сентябре 2017 года швейцарский девелопер проекта Nord Stream 2 AG подал заявление на получение согласия правительства в соответствии с законом об исключительной экономической зоне Финляндии.

При этом в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным и исполнитель проекта должен соответствовать указанным требованиям.

"Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соответствовать общему принципу осторожности в предотвращении и минимизации несчастных случаев и убытков, должным образом учитывать чувствительность и уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне и соответствовать условиям разрешения на строительство, предусмотренных законом о воде", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, проект должен быть реализован таким образом, чтобы в будущем не мешать потенциальным инфраструктурным проектам в исключительной экономической зоне Финляндии.

Если апелляционный орган не обжалует согласие правительства, оно будет действовать в течение 50 лет.

Напомним, 27 марта, стало известно, что Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.