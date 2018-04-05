Поліція Лондона опублікувала першу заяву доньки Скрипаля після отруєння

Четвер, 05 квітня 2018, 16:36

Поліція Лондона оприлюднила заяву від імені Юлії Скрипаль, у якій донька колишнього подвійного агента розповідає про свій стан здоров’я.

У заяві Юлії стверджується, що вона прийшла до тями понад тиждень тому і рада повідомити про "щоденне прибуття сил".

"Я вдячна за виявлений до мене інтерес і за численні побажання одужання, які я отримую", - зазначає Юлія.

"Є багато людей, яким слід подякувати за моє відновлення, особливо хотіла б згадати жителів Солсбері, які прийшли на допомогу, коли мій батько і я були недієздатними. Крім того, я хотіла б подякувати співробітникам окружної лікарні Солсбері за їхню турботу та професіоналізм", - наголошує донька Скрипаля.

Юлія Скрипаль висловила сподівання на повагу до її особистого життя та життя її родини у період одужання. Водночас у заяві немає жодної згадки про стан здоров’я Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, російський телеканал "Россия 1" у програмі "60 минут" оприлюднив нібито запис телефонної розмови доньки Сергія Скрипаля Юлії з лікарні з її двоюрідною сестрою Вікторією.

У ході розмови Юлія розповіла, що "все добре, все вирішується, всі ідуть на покращення, всі живі. У тата все нормально, зараз відпочиває, спить".