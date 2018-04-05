Знайти
АКТУАЛЬНО

Поліція Лондона опублікувала першу заяву доньки Скрипаля після отруєння

У Польщі на 20% уріжуть зарплату депутатам

РосЗМІ оприлюднили телефонну розмову Юлії Скрипаль з лікарні

Греція перекинула 7 тисяч військових на кордон з Туреччиною

Фінляндія дала згоду на будівництво "Північного потоку-2"

Суд Парижа зменшив штраф для українки за критику проросійського пропагандиста

Рада закликала світові уряди не сприяти будівництву "Північного потоку-2"






Поліція Лондона опублікувала першу заяву доньки Скрипаля після отруєння

Четвер, 05 квітня 2018, 16:36
Версія для друку Коментарі

Поліція Лондона оприлюднила заяву від імені Юлії Скрипаль, у якій донька колишнього подвійного агента розповідає про свій стан здоров’я.

У заяві Юлії стверджується, що вона прийшла до тями понад тиждень тому і рада повідомити про "щоденне прибуття сил".

"Я вдячна за виявлений до мене інтерес і за численні побажання одужання, які я отримую", - зазначає Юлія.

"Є багато людей, яким слід подякувати за моє відновлення, особливо хотіла б згадати жителів Солсбері, які прийшли на допомогу, коли мій батько і я були недієздатними. Крім того, я хотіла б подякувати співробітникам окружної лікарні Солсбері за їхню турботу та професіоналізм", - наголошує донька Скрипаля.

Юлія Скрипаль висловила сподівання на повагу до її особистого життя та життя її родини у період одужання. Водночас у заяві немає жодної згадки про стан здоров’я Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, російський телеканал "Россия 1" у програмі "60 минут" оприлюднив нібито запис телефонної розмови доньки Сергія Скрипаля Юлії з лікарні з її двоюрідною сестрою Вікторією.

У ході розмови Юлія розповіла, що "все добре, все вирішується, всі ідуть на покращення, всі живі. У тата все нормально, зараз відпочиває, спить".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
17:46
Кіска шкодує, що Словаччина не вислала російських дипломатів
17:41
ЄСПЛ відхилив скаргу німця через публікацію Гіммлера зі свастикою
17:19
Британський міністр: у справі Скрипаля всі дороги ведуть до Росії
17:15
Україна видала першу електронну візу іноземцю
16:59
ЄС закликає Молдову поглибити реформи і засудити шахраїв, які вкрали $1 млрд
16:50
В уряді назвали три головні перешкоди на шляху євроінтеграції
16:36
Поліція Лондона опублікувала першу заяву доньки Скрипаля після отруєння
16:34
фото
Чоловік влаштував пожежу у посольстві Португалії в Стокгольмі
16:14
У Польщі на 20% уріжуть зарплату депутатам
16:02
В Італії офіційні консультації щодо формування уряду пройшли безрезультатно
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Страх і ненависть на виборах в Угорщині: Орбан ставить усе на перемогу

Угорців почали вже не просто лякати мігрантами, а розповідати про загрозу перетворитися на меншість у власній країні, де мігранти захоплять домівки та храми і почнуть ґвалтувати прямо на вулицях. Усе це, згідно з публікаціями провладних ЗМІ, щодня відбувається у сусідніх країнах.

Маркіян Лубківський, дипломат

11% ветеранів: як повоєнна Хорватія повернула військових до мирного життя

Хоч вже минуло понад 20 років від завершення війни, в Хорватії досі встановлюють точну кількість загиблих і зниклих безвісти. Очевидно, така ж важка праця очікує Україну та фахівців новостворюваного міністерства у справах ветеранів...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  