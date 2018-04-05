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Полиция Лондона опубликовала первое заявление дочери Скрипаля после отравления

Четверг, 05 апреля 2018, 16:36
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Полиция Лондона обнародовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором дочь бывшего двойного агента рассказывает о состоянии своего здоровья.

В заявлении Юлии утверждается, что она очнулась более недели назад и рада сообщить о "ежедневном прибавлении сил".

"Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю", - отмечает Юлия.

"Есть много людей, которых следует поблагодарить за мое восстановление, особенно хотела бы отметить жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда мой отец и я были без сознания. Кроме того, я хотела бы поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", - отмечает дочь Скрипаля.

Юлия Скрипаль выразила надежду на уважение к ее частной жизни и жизни ее семьи в период выздоровления. В то же время в заявлении не упоминается о состоянии здоровья Сергея Скрипаля.

Напомним, российский телеканал "Россия 1" в программе "60 минут" обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией.

В ходе разговора Юлия рассказала, что "все хорошо, все решается, все идут на поправку, все живы. У папы все нормально, сейчас отдыхает, спит".

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