ЗМІ назвали дату, коли США запровадять санкції проти російських олігархів

П'ятниця, 06 квітня 2018, 08:22

Адміністрація Дональда Трампа має намір запровадити санкції проти представників правлячої еліти РФ за втручання в американські вибори 6 квітня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Санкції проти олігархів були заплановані до отруєння колишнього російського подвійного агента і його доньки у Британії, але люди, знайомі з п’ятничним рішенням, стверджують, що нові заходи скоріше за все підвищать градус дипломатичної напруженості між Москвою і Заходом" - зазначає видання.

Представник Мінфіну США Сігал Манделкер зазначила, що США нарощуватимуть тиск на Москву.

"Ми зосереджені на тиску на Росію за її постійні зусилля, спрямовані на дестабілізацію України, окупацію Криму, втручання у вибори, а також її ендемічну корупцію та порушення прав людини" – сказала вона.

Ще один представник адміністрації зазначив, що у Трампа готують серію заходів для протидії російській агресії, окремі з них будуть публічними, інші – прихованими.

Як повідомлялося, США цього тижня мають намір запровадити санкції проти російських олігархів з так званого "кремлівського списку" через втручання у вибори американського президента.