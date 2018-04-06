СМИ назвали дату, когда США введут санкции против российских олигархов

Пятница, 06 апреля 2018, 08:22

Администрация Дональда Трампа намерена ввести санкции против представителей правящей элиты РФ за вмешательство в американские выборы 6 апреля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Санкции против олигархов были запланированы до отравления бывшего российского двойного агента и его дочери в Британии, но люди, знакомые с пятничным решением, утверждают, что новые меры скорее всего повысят градус дипломатической напряженности между Москвой и Западом", - отмечает издание.

Представитель Минфина США Сигал Манделкер отметила, что США будут наращивать давление на Москву.

"Мы сосредоточены на давлении на Россию за ее постоянные усилия, направленные на дестабилизацию Украины, оккупацию Крыма, вмешательство в выборы, а также ее эндемическую коррупцию и нарушения прав человека" – сказала она.

Еще один представитель администрации отметил, что у Трампа готовят серию мероприятий для противодействия российской агрессии, отдельные из них будут публичными, другие – скрытыми.

Как сообщалось, США на этой неделе намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за вмешательство в выборы американского президента.