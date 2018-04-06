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Лоукостер Wizz Air повернувся до Харкова після 4-річної перерви

П'ятниця, 06 квітня 2018, 11:58
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Лоукост-авіаперевізник Wizz Air 5 квітня почав виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Харків" і запустив новий рейс в Дортмунд.

Про це йдеться в заяві прес-служби компанії.

Рейси виконуватимуться по четвергах і неділях, вартість квитків починається від 39,99 євро (1099 грн).

Wizz Air також відкриє ще два інших маршрути з Харкова: в Катовіце (Польща) в червні і до Відня (Австрія) в листопаді.

До 2014 року маршрутна мережа Wizz Air включала два напрямки з Харкова. Польоти виконувались у Варшаву і Кутаїсі.

З України Wizz Air пропонує авіаперельоти за 30 маршрутам в 11 країн. У 2018 році авіакомпанія планує додати третій авіалайнер A320 на київську базу і відкриє рейси в 9 нових напрямках зі Львова, Києва та Харкова.

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