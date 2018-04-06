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Лоукостер Wizz Air вернулся в Харьков после 4-летнего перерыва

Пятница, 06 апреля 2018, 11:58
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Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air 5 апреля начал выполнять рейсы из Международного аэропорта "Харьков" и запустил новый рейс в Дортмунд.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, стоимость билетов начинается от 39,99 евро (1099 грн).

Wizz Air также откроет еще два других маршруты из Харькова: в Катовице (Польша) в июне и в Вену (Австрия) в ноябре.

До 2014 года маршрутная сеть Wizz Air включала два направления из Харькова. Полеты выполнялись в Варшаву и Кутаиси.

Из Украины Wizz Air предлагает авиаперелеты по 30 маршрутам в 11 стран. В 2018 году авиакомпания планирует добавить третий авиалайнер A320 на киевскую базу и откроет рейсы по 9 новых направлениях из Львова, Киева и Харькова.

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